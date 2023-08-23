Токаев примет участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США

Глава государства принял председателя комитета сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Поприветствовав сенатора, глава государства отметил, что его визит предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

«Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но тем не менее нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес», – сказал президент.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате «С5+1» на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года.

В свою очередь Гэри Питерс поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном.

«Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с Вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений», – сказал сенатор.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.