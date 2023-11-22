Токаев принял главу правления SOVICO Group

Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в РК

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства, приветствуя Нгуен Тхань Хунга, с теплотой вспомнил свой официальный визит в Вьетнам в августе этого года. Достигнутые в ходе визита договоренности придали дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества и открытию новых областей взаимовыгодной кооперации.

Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в РК.

"Мы приветствуем вашу деловую активность в Казахстане. Я уверен, что мы сможем определить области взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, данные меры послужат еще одним стимулом для активизации деловых отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

В ходе встречи были рассмотрены наиболее перспективные направления взаимодействия, включая сотрудничество в транспортно-логистической, финансовой и горнорудной сферах.

Напомним, накануне вьетнамский холдинг SOVICO выразил интерес в приобретении Qazaq Air.