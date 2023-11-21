Вьетнамский холдинг SOVICO выразил интерес в приобретении Qazaq Air

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин встретился с сооснователем и председателем правления вьетнамского холдинга SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества двух стран. В частности, вьетнамский холдинг выразил интерес в приобретении авиакомпании Qazaq Air. Прорабатываются вопросы совместного развития электронной коммерции и логистических услуг.

Напомним, в августе этого года в рамках официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам глава государства встретился с председателем правления SOVICO Group. Президент Казахстана поприветствовал планы компании о создании торгово-логистический центра на территории РК и увеличении количества рейсов в нашу страну. Правительство оказывает всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

«Мы заложили фундамент расширения сотрудничества вашей компании во время визита главы государства во Вьетнам. Тогда было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с АО "Казпочта". А буквально на днях заключен договор об оказании услуг таможенного декларирования товаров и логистики. В наших взаимоотношениях не должно быть бюрократии. Казахстану нужны сильные авиакомпании и логистика, и это все есть у SOVICO Group», — подчеркнул Серик Жумангарин.

SOVICO Group является диверсифицированным конгломератом во Вьетнаме. Холдинг специализируется в строительной, банковской, финансовой, энергетической и авиационной сферах. Владеет и контролирует VietJet Avication.