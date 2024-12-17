Токаев принял председателя фонда «Қазақстан халқына»

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Болат Жамишев проинформировал о работе фонда и задачах на предстоящий период. За три года фонд «Қазақстан халқына» профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены. Деятельность фонда основана на принципах прозрачности, подотчетности и устойчивости. По итогам прошлого года проведен внешний аудит компанией Ernst&Young.

Фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями: на эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей; более 1 200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге; приобретено современное оборудование для 5 онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб; открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей; в сфере социальной поддержки фондом открыто 7 центров для детей с аутизмом, а также 6 реабилитационных центров в регионах.

Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.

По словам Болата Жамишева, по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ. В 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии. Образовательные гранты фонда получили более 3 000 студентов; в 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий.

По его словам, в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах. Фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах. В рамках социальной инициативы «Малые города – большие возможности» планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса.

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность фонда «Қазақстан халқына» и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.

#Токаев #фонд #Жамишев

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