Токаев принял председателя Мажилиса

Мажилис, Президент
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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности палаты по законодательному обеспечению курса реформ президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов рассказал, что с начала сессии принят и направлен в Сенат 31 закон, подписано главой государства – 15. Среди них Бюджетный кодекс, законы по вопросам биржевой торговли, ужесточению наказания за наркопреступления, внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек», модернизации судов, совершенствованию административного законодательства и другие.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находится 71 законопроект. Ведется работа над Налоговым, Водным, Строительным, Цифровым кодексами, законопроектами по защите прав потребителей, вопросам долевого участия в жилищном строительстве, развитию финансового рынка, военно-патриотическому воспитанию, почте.

Во исполнение поручения президента, данного на заседании Национального курултая в Атырау, депутатами готовятся поправки по ужесточению наказания за похищение невест.  

В рамках парламентского контроля бюджетных расходов депутаты заслушали отчет председателя Высшей аудиторской палаты об эффективности государственного субсидирования сельского хозяйства.

По словам спикера, Мажилис уделяет особое значение открытости законотворческой работы, привлечению общественности и экспертного сообщества. Регулярно проводятся заседания общественной палаты.

Мажилисмены от всех партийных фракций и депутаты-одномандатники регулярно встречаются со своими избирателями, проводят приемы граждан и выезжают в регионы.

Председатель Мажилиса проинформировал об итогах работы по линии парламентской дипломатии.

Ерлан Кошанов также рассказал о проектах партии «AMANAT» - «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», а также «Қарызсыз қоғам», реализуемого во исполнение поручения главы государства по повышению финансовой грамотности населения.

#мажилис #Токаев #Кошанов

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