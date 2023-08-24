Токаев призвал деполитизировать глобальные поставки продовольствия

Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс», который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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«Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы.

План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС», – сказал Токаев.

Он обозначил, что на этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.

Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового.

«Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», – уверен лидер Казахстана.