Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана

Указами главы государства назначены послы Казахстана в Румынии и Словении.

Фото: akorda.kz

Президент РК произвел ряд кадровых перестановок в дипломатических представительствах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Так, указами главы государства:

Али Ерлик Шакирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.

Рустемов Нурбах Турарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Румынии;

Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.