Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана

Указами главы государства назначены послы Казахстана в Румынии и Словении.
Президент РК произвел ряд кадровых перестановок в дипломатических представительствах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Так, указами главы государства:
Али Ерлик Шакирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.
Рустемов Нурбах Турарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Румынии;
Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.