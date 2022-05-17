Токаев провел совещание с руководством Правительства

Глава государства провел совещание с руководством Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Премьер-министра Алихана Смаилова, Руководителя Администрации Президента Мурата Нуртлеу, членов Правительства и руководства АО «Самрук-Казына».

В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания Президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством Правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.