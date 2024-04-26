Экономия бюджета: заседание министров юстиции стран ШОС проведут онлайн

Об этом сообщил официальный представитель министерства юстиции РК Талгат Уали, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручения главы государства 11-е заседание министров юстиции стран ШОС из-за паводковой ситуации будет проведено в онлайн-формате.

В видеоконференции 6 июня примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Этот формат поможет обсудить важные вопросы и продолжить международное сотрудничество в сфере права, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, а также позволит сэкономить бюджетные средства», - говорится в сообщении.

Напомним, с июля 2023 года по июнь 2024 года Республика Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества.