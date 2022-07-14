Президент , Поручения , Экономика
Токаев сравнил дорогу к Акорде с лоскутным одеялом
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество дорог в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На расширенном заседании Правительства Президент отдельно остановился на вопросе дорожной инфраструктуры.

«В этом году будут проведены различные ремонтные работы более чем на 11 тысячах километров дорог. На эти цели выделено свыше 600 млрд тенге. Ремонтные работы нельзя затягивать. Надо держать на жестком контроле реализацию проектов. Надо уделять особое внимание качеству дорог. Ни для кого не секрет, что у нас в стране плохие дороги и в сфере строительства дорог распространена коррупция. Не говоря уже о других местах, сама дорога, ведущая в Акорду, «залатанная», похожа на лоскутное одеяло», – раскритиковал Глава государства.

В целом, по его словам, в этой сфере очень много проблем. Тендеры из года в год выигрывают одни и те же компании. Эта ситуация продолжается десятки лет.

«Надо принимать срочные меры для приведения положения в порядок. Полгода прошло, а по 44% средств, выделенных на ремонт дорог, нет итогов по госзакупкам. Эта работа очень медленно идет в Павлодарской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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