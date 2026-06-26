Токаев: В ряду священных обязанностей защита Отечества занимает особое место

Фото: пресс-служба Президента РК

Как отметил Президент, быть патриотом – значит делом поддерживать государственную политику и стратегию, стараться быть полезным стране, брать на себя ответственность за судьбу Родины.

«В ряду этих священных обязанностей защита Отечества занимает особое место. Воинская служба была и остается высшим проявлением настоящей гражданской зрелости и почетным конституционным долгом. Мы проводим последовательную модернизацию Вооруженных сил. В армейскую среду и систему военного образования активно внедряются цифровые технологии, искусственный интеллект и передовые стандарты подготовки. Это уже веление времени, и всем нам следует находиться в полной готовности, чтобы, будучи во всеоружии, достойно встретить все сложные вызовы современной эпохи, обратить каждую возможность в актив и силу нашего государства. Наша главная задача – сформировать эффективную систему воспитания военных профессионалов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в нынешнее время профессиональные военные должны показывать примеры всесторонне развитых личностей, востребованных на всех участках общественной жизни.