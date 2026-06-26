Токаев: В ряду священных обязанностей защита Отечества занимает особое место

Президент,Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства выступил на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Как отметил Президент, быть патриотом – значит делом поддерживать государственную политику и стратегию, стараться быть полезным стране, брать на себя ответственность за судьбу Родины.

«В ряду этих священных обязанностей защита Отечества занимает особое место. Воинская служба была и остается высшим проявлением настоящей гражданской зрелости и почетным конституционным долгом. Мы проводим последовательную модернизацию Вооруженных сил. В армейскую среду и систему военного образования активно внедряются цифровые технологии, искусственный интеллект и передовые стандарты подготовки. Это уже веление времени, и всем нам следует находиться в полной готовности, чтобы, будучи во всеоружии, достойно встретить все сложные вызовы современной эпохи, обратить каждую возможность в актив и силу нашего государства. Наша главная задача – сформировать эффективную систему воспитания военных профессионалов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в нынешнее время профессиональные военные должны показывать примеры всесторонне развитых личностей, востребованных на всех участках общественной жизни.

«Ярким примером такой успешной работы служит Военный колледж имени Шокана Уалиханова, на территории которого мы сегодня находимся. Символично, что в этом году учебное заведение отмечает свой 30-летний юбилей. За эти три десятилетия колледж подготовил более четырех с половиной тысяч высококлассных специалистов сержантского корпуса. Этот уникальный опыт, который получил высокую оценку на международном уровне», – отметил Президент.

#Токаев #армия #реформа #готовность

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