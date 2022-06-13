Президент , Экономика
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана

Глава государства подписал указ "О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев постановил внести в вышеназванный Указ дополнение, согласно которому запрет на вывоз свыше 10 тыс. долларов и золотых слитков аффинированного золота из Казахстана теперь не распространяется на:

1) операции Национального Банка Республики Казахстан, а также операции организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан;

2) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иност­ранного сырья, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру «реэкспорта» на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;

3) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);

4) вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;

5) иные случаи, определяемые отдельными актами Правительства Рес­публики Казахстан.

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