Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи

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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших в стихийном бедствии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан», – говорится в телеграмме.