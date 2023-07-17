Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней.
«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших в стихийном бедствии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан», – говорится в телеграмме.