Токаев выразил соболезнования семье Газизы Абдинабиевой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и родственникам выдающейся актрисы театра и кино Газизы Макешовны Абдинабиевой в связи с ее кончиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook, передает Kazpravda.kz
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"Газиза Макешовна в разные годы работала в Казахском государственном академическом театре им. Г.Мусрепова и в Казахском государственном театре драмы имени М. Ауэзова. Зрители высоко оценили ее профессионализм после главных ролей в ряде отечественных фильмов и телесериалов. Каждому казахстанцу она запомнится как яркая личность", – говорится в телеграмме соболезнования.
Напомним, ранее стало известно, что актриса театра и кино Газиза Абдинабиева скончалась на 72 году жизни.