Токаев высказался о пограничных спорах в Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заявил, что лидеры стран ЦА должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий», – сказал Токаев.

При этом он отметил, что Казахстан по своему собственному опыту знает, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист.

«Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и, в конечном счете, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений», – добавил Глава государства.

В частности, он предложил создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ с привлечением к этой работе опытных юристов, картографов, пограничников и других специалистов.