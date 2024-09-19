Президент принял главу МВД Ержана Саденова

Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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С начала года отмечается снижение преступности. В частности, количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, в том числе преступлений – на семь тысяч. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними.

Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений. Глава МВД ознакомил с ходом исполнения поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала.

Он также сообщил о реализации принципа «Закон и Порядок», мерах по обеспечению «нулевой терпимости» к правонарушениям и их профилактике. За истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% – случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав.

Саденов представил информацию об обеспечении режима содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.