В Туркестане состоялась III Встреча секретарей совбезов стран ОТГ

В Туркестане секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие в III Встрече секретарей советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.

Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности. Рассмотрены аспекты обеспечения международной информационной безопасности, развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности. По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транснациональным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности.

Кроме того, была подчеркнута актуальность обеспечения транспортной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона.