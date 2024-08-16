Токаеву показали производство полуфабрикатов

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственную площадку ТОО «IL-TOV», запущенную в этом году в Косшы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Компания производит различные виды блюд глубокой переработки мяса птицы. Сырье доставляется с птицефабрик области. Полуфабрикаты поставляются как на внутренний рынок, так и на рынки стран-членов Евразийского экономического союза.

Проект, получивший финансовую поддержку государства с привлечением средств фонда Qazaqstan Investment Corporation, обеспечивает работой 85 местных жителей.

По словам директора Михаила Шейнкмана, предприятие находится на начальном этапе производства. В перспективе с привлечением дополнительных инвестиций на сумму 10 млрд тенге планируются установка еще одной линии для увеличения мощности производства до 10-12 тысяч тонн в год, а также строительство комбината по производству готовых замороженных первых и вторых блюд.

Президент подчеркнул важность развития отечественной пищевой промышленности и отметил, что таким предприятиям будет оказана необходимая поддержка со стороны государства.