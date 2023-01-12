Токаеву представили 31 том материалов Госкомиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий

В многотомнике собраны документы и материалы по истории различных категорий жертв репрессий.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию государственного советника Ерлана Карина о работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Деятельность Государственной комиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении.

Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды.

Совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан.

Главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.

В текущем году Государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов, добавили в пресс-службе президента.