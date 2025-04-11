Глава государства побывал на выставке сельскохозяйственной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В городе успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов.

Президент посетил в городе новый современный торгово-логистический центр и терминал аэропорта.

Также он побывал на новом заводе Coca-Cola Içecek Kazakhstan.

Предприятие оснащено передовыми технологиями и обладает высокой степенью автоматизации. Ежегодно здесь будут производить до 283 млн литров напитков.

Ознакомившись с производственным процессом, Глава государства отметил важность дальнейшей поддержки инвестпроектов, способствующих росту экономики региона.