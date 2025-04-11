Торгово-логистический центр в Шымкенте показали главе государства
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Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций.
Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение.
Ранее Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта города.