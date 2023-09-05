Только раз присягают солдаты

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Дина Устиненко

Более 300 курсантов приняли военную присягу в Пограничной академии КНБ РК.

фото пресс-службы

Это событие – одно из самых торжественных и запоминающихся в жизни каждого солдата. Это как второй день рождения, когда вчерашние мальчишки перерождаются и становятся защитниками своей Родины, присягая на верность своему народу, Отчизне и Президенту. С этого момента они несут ответственность не только за себя, но и за Отечество.

На днях в управлении обеспечения полевого обучения Пограничной академии Республики Казахстан состоялся ритуал принятия военной присяги курсантами 1-го курса. Мероприятие прошло в соответствии со всеми воинскими традициями. В нем приняли участие командование академии, ветераны Пограничной службы КНБ РК, руководство акимата Караойского сельского округа (Алматинская область), личный состав академии, родители и родственники молодых курсантов.

Что примечательно, второй год мероприятие проходит совместно с Пог­раничной академией и слушателями Академии КНБ.

– Традиционно на полигоне Пограничной академии КНБ проводим церемониал приведения курсантов первого курса к военной присяге, а также вручения боевого оружия, – рассказывает начальник Пограничной академии Республики Казахстан, полковник Павел Поливанов.

Процесс интеграции двух учебных заведений КНБ прошел успешно, и традиционно основные важные моменты, такие как приведение к присяге, вручение боевого оружия, курс молодого бойца и выпуск молодых офицеров, проводятся теперь на единой базе с единым замыслом и по единой методике, с приглашением руководства КНБ. На нынешнем мероприятии присутствовал заместитель председателя КНБ РК генерал-майор Марат Калкабаев.

На полигоне Пограничной академии проходит более 60% учебного времени курсантов. Здесь на практике познаются и совершенствуются знания и навыки, полученные в ходе теоретических занятий. Данный полигон обладает суперсовременной инфраструктурой. Тут расположены две учебные пограничные заставы, в рамках полигона возможно одновременно разместить до полутора тысяч обучаемых, включая и подразделения взаимодействующих структур, госорганов, в том числе и министерств. Расположенное здесь же войсковое стрельбище имеет шесть направлений участков и позволяет вести обучение стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и бронетехники крупного калиб­ра, такой как БТР, БМП. Общая площадь всех имеющихся объектов – 1 890 га. Обе учебные заставы полигона оборудованы в полном соответствии с предъявляемыми требованиями, то есть аналогичны реальным заставам на госгранице. Они оснащены всеми техническими средствами, применяемыми в охране государственных границ, служебными животными, в академии имеется более 50 служебных собак и лошадей.

После официальных церемоний родственникам дали доступ на плац, где проходила присяга. Более эмоционального зрелища трудно представить. Слегка потерянные, улыбающиеся курсанты, виснущие на них младшие братья и сес­тры, утирающие нахлынувшие слезы родители...

Глядя на таких ребят, есть стойкая уверенность в том, что они – истинные патриоты своей Родины, выбравшие правильный путь для того, чтобы в последующем стать надежными защитниками Отечества.

#КНБ #армия #академия #присяга #курсанты

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