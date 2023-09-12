«Толық адам» и «Адал адам»

Статьи
0
Айгуль Садвокасова, доктор социологических наук

Достаточно сложные процессы реформирования разных сфер экономики непосредственно связаны с качеством человеческого капитала, кадровой политикой и компетенциями.

На самом деле речь идет о двух взаимодополняющих системах – создании среды для экономической активности и возможнос­ти социального роста. Они связаны с целым комплексом проблем, о которых сказано в Послании Президента. К ним относятся гармонизация рынка труда и образования, развитие малого предпринимательства и фискальная политика, уровень доходов и производительность труда.

К примеру, одной из причин молодежной безработицы можно назвать высокие запросы рынка труда для интеллектуальной и наукоемких сфер, тогда как наблюдаются несоотвествие компетенций выпускников университетов к данным требованиям. Вместе с тем, по данным ЦРТР, все более востребованными становятся так называемые «гибкие навыки». К ним относятся ответственность, самостоятельность, пунктуальность, терпеливость и сотрудничество.

Человеческий капитал, обладающий достаточным уровнем социальной безопасности и развивающий компетенции, сегодня становится своего рода социальной гарантией стабильности экономики. Взаимосвязь между безопасностью детства, труда и продовольствия была отмечена в Послании, на мой взгляд, именно потому, что базовые потребности человека остаются, к сожалению, не в полной мере удовлетворенными.

К тому же все большее давление оказывают экологические вопросы, которые актуализировались в текущем году. Вода, энергетика, изменение климата и техногенные выбросы напрямую влияют на ка­чество питания, еды и воздуха. Ежегодные проблемы затопления населенных пунктов или отсутствие чистой питьевой воды в некоторых регионах могут служить явными примерами того, что человек постоянно нуждается в дополнительных расходах, периодически теряет на­копленные ресурсы.

Принято считать, что за качество человеческого капитала отвечают сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. В нашем случае они целиком зависят от бюджетного финансирования. И внедрение системы выборности акимов регионов может стать катализатором роста кадров, сближения интересов бизнеса и местных властей для решения вопросов локальных сообществ.

Здесь немаловажен бюджетный процесс, который может формироваться по «запросу снизу», а не по «требованию сверху». Это очень важно для развития образования, здравоохранения и социальной защиты конкретно на местах с пользой для населения.

Кадровые вопросы тес­но связаны с компетенция­ми. И не только профессионально-техническими или организаторскими. Концепция «Толық адам» Абая и «Адал адам», отвечая на запросы современного общества, сохраняет традиционные ценности трудолюбия, честности, общности интересов, нацеленности на защиту ­своей Родины, земли и государства. Компетенции, основанные на ценностях, ориентируют специалиста на понимание и восприя­тие окружающего мира, осознание своей роли и предназначения, определяют систему координат в повсе­дневной практике.

Этого как раз и не достает в нашем современном обществе, где высоки запросы на справедливость и отзывчивость, доверие и участие. В этом смысле кадры, которые работают, основываясь на ценностно-смысловых компетенциях, могут стать основой новой экономической политики.

Таким образом, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева нацелено на создание базовых условий роста качества человеческого капитала, развитие открытой кад­ровой политики, основанной на ценностных компетенциях.

#Образование #мнение #кадры #кадровая политика #Послание Президента

Популярное

Все
Наши девушки в финале!
У мавзолея Алаша-хана
Игры с прямыми конкурентами
В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ
Работа над ошибками
А «безналом» – лучше!
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
Задачи выполнены
Проезжайте, путь открыт!
Сшила наряд – получила сертификат
О дремлющих долге и совести
И сквер от бизнес-леди
Авария с «хвостами»
Символ свободы
Ключи от счастья
Студентам – все условия
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Креатив нынче в цене
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Мусор-самозванец
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Необходима энергетическая стабильность
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции

Читайте также

Ключи от счастья
И сквер от бизнес-леди
Проезжайте, путь открыт!
Задачи выполнены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]