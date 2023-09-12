«Толық адам» и «Адал адам»

На самом деле речь идет о двух взаимодополняющих системах – создании среды для экономической активности и возможнос­ти социального роста. Они связаны с целым комплексом проблем, о которых сказано в Послании Президента. К ним относятся гармонизация рынка труда и образования, развитие малого предпринимательства и фискальная политика, уровень доходов и производительность труда.

К примеру, одной из причин молодежной безработицы можно назвать высокие запросы рынка труда для интеллектуальной и наукоемких сфер, тогда как наблюдаются несоотвествие компетенций выпускников университетов к данным требованиям. Вместе с тем, по данным ЦРТР, все более востребованными становятся так называемые «гибкие навыки». К ним относятся ответственность, самостоятельность, пунктуальность, терпеливость и сотрудничество.

Человеческий капитал, обладающий достаточным уровнем социальной безопасности и развивающий компетенции, сегодня становится своего рода социальной гарантией стабильности экономики. Взаимосвязь между безопасностью детства, труда и продовольствия была отмечена в Послании, на мой взгляд, именно потому, что базовые потребности человека остаются, к сожалению, не в полной мере удовлетворенными.

К тому же все большее давление оказывают экологические вопросы, которые актуализировались в текущем году. Вода, энергетика, изменение климата и техногенные выбросы напрямую влияют на ка­чество питания, еды и воздуха. Ежегодные проблемы затопления населенных пунктов или отсутствие чистой питьевой воды в некоторых регионах могут служить явными примерами того, что человек постоянно нуждается в дополнительных расходах, периодически теряет на­копленные ресурсы.

Принято считать, что за качество человеческого капитала отвечают сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. В нашем случае они целиком зависят от бюджетного финансирования. И внедрение системы выборности акимов регионов может стать катализатором роста кадров, сближения интересов бизнеса и местных властей для решения вопросов локальных сообществ.

Здесь немаловажен бюджетный процесс, который может формироваться по «запросу снизу», а не по «требованию сверху». Это очень важно для развития образования, здравоохранения и социальной защиты конкретно на местах с пользой для населения.

Кадровые вопросы тес­но связаны с компетенция­ми. И не только профессионально-техническими или организаторскими. Концепция «Толық адам» Абая и «Адал адам», отвечая на запросы современного общества, сохраняет традиционные ценности трудолюбия, честности, общности интересов, нацеленности на защиту ­своей Родины, земли и государства. Компетенции, основанные на ценностях, ориентируют специалиста на понимание и восприя­тие окружающего мира, осознание своей роли и предназначения, определяют систему координат в повсе­дневной практике.

Этого как раз и не достает в нашем современном обществе, где высоки запросы на справедливость и отзывчивость, доверие и участие. В этом смысле кадры, которые работают, основываясь на ценностно-смысловых компетенциях, могут стать основой новой экономической политики.

Таким образом, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева нацелено на создание базовых условий роста качества человеческого капитала, развитие открытой кад­ровой политики, основанной на ценностных компетенциях.