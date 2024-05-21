Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024

Футбол
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

34-летний немецкий полузащитник не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после домашнего чемпионата Европы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба

Фото: realmadrid.com

В составе мадридцев Тони Кроос по четыре раза выиграл чемпионат и суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек пять раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА (один раз в составе «Баварии» и четыре – с «Реалом»), столько же раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира. 

В составе сборной Германии Тони стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.

«День моей презентации в мадридском «Реале», день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но прежде всего как человека. Это было начало новой главы в самом большом клубе в мире. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду то время дерзкого успеха. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне.

Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом, после чемпионата Европы.

Как я всегда говорил: «Реал» был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что нашёл подходящий момент для своего решения и смог выбрать его сам. Я всегда стремился завершить свою карьеру на самом высоком уровне», — написал Кроос на своей странице в соцсетях.

Президент королевского клуба Флорентино Перес прокомментировал решение немецкого полузащитника завершить карьеру.

«Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом», – сказал босс «сливочных».

#Реал #Евро #карьера #Кроос

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