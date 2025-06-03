Футболисты из Жанаозена будут защищать честь РК на чемпионате Европы

Футбол,Европа
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

С 4 по 8 июня в Кишинёве состоится чемпионат Европы SOCCA 2025 среди любительских футбольных команд

Фото пресс-службы акимата Жанаозена

Футболисты из Жанаозена будут представлять Казахстан на чемпионате Европы SOCCA 2025, сообщает Kazpravda.kz по информации Центра общественных коммуникаций

В составе национальной сборной Казахстана, отправившейся защищать честь страны на этом престижном турнире, выступят 10 игроков, отобранных из города Жанаозен.

Участие спортсменов из Мангистауской области в международных соревнованиях и представление страны на столь высоком уровне — яркое свидетельство положительных изменений в региональном спорте.

Чемпионат SOCCA — одно из престижных спортивных мероприятий, в котором участвуют любительские футбольные команды из разных стран мира. Ожидается, что игры сборной Казахстана в рамках чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Для футболистов из Жанаозена этот чемпионат — отличная возможность для профессионального роста, приобретения опыта и повышения авторитета страны, отметили в городском акимате.

#Жанаозен #чемпионат Европы #футболисты #SOCCA

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