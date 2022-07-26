Торговые рынки хотят модернизировать в Казахстане

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов озвучил итоги проверки торговых рынков страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Генеральная прокуратура в мае завершила проверку 122 рынков. Как оказалось, среди системных проблем отмечается отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков; высокие арендные ставки за торговое место - до 15 тысяч тенге в день, навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг», - сказал Бахыт Султанов.

Также, по его словам, в ходе проверок были отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляция с ценами.

«Для решения существующих проблем и в целях модернизации деятельности рынков министерством совместно с Генеральной прокуратурой предлагается наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли, установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам. А также создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям», - резюмировал глава Минторговли.

Данные нормы включены в законопроект по реализации отдельных поручений Главы государства, который сейчас находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.