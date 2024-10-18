Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август составил $17,2 млрд

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, прошедшего в Москве, сообщает Kazpravda.kz

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По данным Primeminister.kz, казахстанскую правительственную делегацию возглавил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, российскую сторону – заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Страны активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В частности, по итогам 9 месяцев 2024 года, в результате совместной работы железных дорог Казахстана и России, объемы перевозок контейнеров из России в Китай через Казахстан увеличились на 63%, через территории России и Казахстана по маршруту Китай – Европа – Китай — на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Для дальнейшего увеличения грузопотока контейнерных поездов по маршруту Китай – Казахстан – Россия на заседании МПК стороны договорились проработать вопрос строительства необходимой транспортной инфраструктуры, прилегающей к станции Селятино, где в апреле этого года был дан старт проекту по созданию современного транспортно-логистического центра CRK Terminal — совместного предприятия, направленного на обеспечение эффективной обработки грузов, следующих по маршруту Сиань (Китай) – Достык/Алтынколь (Казахстан) – Селятино (Россия). Этот центр станет важным звеном в развитии международных транспортных коридоров и повысит конкурентоспособность транзитных перевозок через Казахстан.

Во время заседания межправкомиссии казахстанская сторона подняла вопрос о введении ограничений со стороны РФ на ввоз отечественной подкарантинной продукции. Стороны договорились провести двусторонние консультации между уполномоченными государственными органами для скорейшей выработки путей решения сложившейся ситуации.

В ходе встречи также были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме.

Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2024 года составил $17,2 млрд