Считается, что этническое многообразие – большой фактор риска недоверия и нетерпимости, но для казахстанцев оно стало общенациональным достоянием и стратегическим преимуществом. Объединяя этносы и конфессии, мы двигались вперед на основе согласия и доверия друг к другу. И доказали, что хотим и способны жить в мире на своей земле.

Закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» был принят еще на заре нашей независимости – 14 апреля 1993 года. А начиная с 1997-го ежегодно 31 мая в нашей стране отмечается как День памяти жертв политических репрессий. Это день памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима.

В ХХ веке на территории Казахстана находились самые крупные лагеря системы ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг, в которые режим сослал более 5 млн человек. Политическим реп­рессиям были подвергнуты видные казахские деятели науки и культуры.

30–40-е годы прошлого века – это годы массовой депортации. В 1937 году сотни тысяч корейцев, турков, иранцев, курдов, азербайджанцев были переселены в республику. А в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали еще более миллио­на человек: немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Миллионы их потомков являются благодарными гражданами Казахстана, вносят большой вклад в развитие своей родины.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркивает, что 31 мая мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия. Наше государство уделяет большое внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.

Именно поэтому указом Президента от 24 ноября 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Подводя итоги ее работы на заключительном заседании, председатель комиссии, Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что в течение трех лет была организована системная работа по реабилитации жертв массовых политических репрессий в период 20–50-х годов XX столетия.

Госкомиссия, объединив 425 ученых, исследователей и экспертов, сконцентрировалась на исследовательско-поисковой и сводно-аналитической работе в более чем 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны. Было рассекречено более 2,6 млн документов и материалов. В результате проделанной работы реабилитировано более 311 тыс. жертв политических репрессий.

Сегодня исследовательскую работу в данной сфере продолжает вести созданный в 2021 году по поручению Главы государства Центр по изучению материалов политических репрессий XX века. В данную структуру из специальных государственных архивов было передано порядка 688 тыс. дел и около 48 тыс. учетных карточек на лиц, подвергшихся репрессиям.

Продолжается кропотливая работа по оцифровке документов, связанных с политическими репрессиями 1920–1950-х годов XX столетия, формированию электронных фондов, доступных ученым, исследователям и широкой общественности.