Трамп наложил запрет на въезд в США гражданам 12 стран

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки и ограничениях на въезд граждан еще семи стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Фото: instagram.com/whitehouse

Как сообщает Белый дом, въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет вступит в силу с 9 июня.

Частично ограничен въезд в США граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

#США #Трамп #визы

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