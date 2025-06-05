Как сообщает Белый дом, въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет вступит в силу с 9 июня.

Частично ограничен въезд в США граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

В видеообращении по случаю подписания указа Дональд Трамп сказал, что многие иностранцы, приезжающие в США из стран, где нельзя как следует проверить ходатайствующего о визе, а также те, кто живут в США с просроченной визой, представляют угрозу для страны.