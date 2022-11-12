Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области

В поликлинике Жамбылской области умер ребенок при странных обстоятельствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

30-летняя Милана Ратушина рассказывает, что медики пригласили ее трехмесячную дочь на плановый осмотр. Там мама пожаловалась на синеву вокруг рта ребенка, которую заметила раньше. Малышку взвесили, осмотрели и отправили в процедурный кабинет сдавать кровь.

"Та, получается, втыкает ей иголку и одевает шприц. И, получается, не попадает. И говорит: позови еще кого-то. Вытаскивает - но не до конца. И начинает в эту сторону, в эту сторону. И я смотрю на свою малышку и вижу, что что-то с ней не так, и я говорю: "Что с ней? Что с ней?!". Она такая испуганная хватает ее, на меня, на нее смотрит - и мне в руки дает, и выбегают все", - вспоминает Милана Ратушина.

По словам женщины, дочь посинела во время укола. С ребенком на руках пришлось бежать в реанимацию в соседнее здание. Уже там спустя пять часов сообщили, что девочка скончалась.

Дирекция Меркенской районной больницы не исключает, что участковый терапевт могла не уследить за ребенком и пропустить первые признаки опасного заболевания.

Создана спецкомиссия, которая проверяет обстоятельства произошедшего. Медики говорят, что у грудничка случился инсульт, однако это могло произойти и без укола.

"Крик мог быть просто так, без этого, без уколов мог быть крик. По записям патологоанатома: там закупорка крупно-церебральных сосудов и вследствие этого отек головного мозга. Я считаю, что за этим ребенком первое время динамическое наблюдение велось не на должном уровне. Но здесь сказать, что полностью медсестры или врачи виноваты, я не могу", - сообщила и. о. заместителя главврача Меркенской ЦРБ Жанат Оспанова.

В больнице добавили, что вину медиков еще предстоит установить. Но родители намерены добиваться уголовного преследования.