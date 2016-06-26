Третье за сутки землетрясение зарегистрировала сейсмослужба РК
Сегодня, 26 июня, Государственное учреждение "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК") зарегистрировало три землетрясения, сообщает Kazpravda.kz.
Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 888 км на юго-западе от Алматы на территории Афганистана. Толчки были зафиксированы в 15 ч 14 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 200 км. Энергетический класс землетрясения составил 11,2.
Второе землетрясение было в 17 ч 17 мин. Эпицентр расположен в 526 км на юго-западе от Алматы на границе Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Очаг залегал на глубине 15 км. Энергетический класс землетрясения составил 13,8. Ощутимость в городах Таразе и Шымкенте составила 3 балла, в Алматы – 2 балла.
Третье землетрясение было зарегистрировано в 17 ч 56 мин. в 497 км на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана. Очаг залегал на глубине 39 км. Энергетический класс землетрясения составил 10,1.