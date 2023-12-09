Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области

Фото: Минздрав РК

ТОО «Super-pharm» – фармацевтический завод, который с декабря 2011 года ведет деятельность по производству одноразовых медицинских изделий, сообщает министерство здравоохранения РК.

Предприятие обеспечивает своей продукцией отечественные медицинские учреждения. Особенностью является то, что технологический процесс имеет законченный цикл, то есть от сырья до готовой продукции.

На данный момент ассортимент производимой заводом продукции для лечебно-профилактических организаций РК включает производство одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов (медицинская одежда и белье), производство одноразовых медицинских изделий пластырного типа, изделий из пластика и системы для вливания инфузионных растворов и переливания крови.