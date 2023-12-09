Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области

Здравоохранение
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

На производстве будет дополнительно создано свыше 100 новых рабочих мест, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

ТОО «Super-pharm» – фармацевтический завод, который с декабря 2011 года ведет деятельность по производству одноразовых медицинских изделий, сообщает министерство здравоохранения РК.

Предприятие обеспечивает своей продукцией отечественные медицинские учреждения. Особенностью является то, что технологический процесс имеет законченный цикл, то есть от сырья до готовой продукции.

На данный момент ассортимент производимой заводом продукции для лечебно-профилактических организаций РК включает производство одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов (медицинская одежда и белье), производство одноразовых медицинских изделий пластырного типа, изделий из пластика и системы для вливания инфузионных растворов и переливания крови.

«Свыше 100 новых рабочих мест будет дополнительно создано на данном производстве, планируется далее выпуск сложных препаратов. Наличие собственного производства фармпрепаратов и медизделий это ключевой фактор национальной безопасности. Президент поручил довести долю отечественного товаропроизводства до 50% в ближайшее время, в рамках данного поручения открываются новые мощности в в данной отрасли», - отметил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на церемонии запуска третьей линии предприятия.
 

#медицина #Жамбылская область #одноразовые медицинские изделия

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