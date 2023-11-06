Третью заправку Qazaq Oil открыл предприниматель из Шымкента

Энергетика
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Она была открыта по франшизе и появилась почти в самом центре города, на оживленном проспекте Жибек Жолы 

Фото: Qazaq Oil

Учитывая локацию, владелец бизнеса Жандос Оразалиев рассчитывает на эффективную работу нового объекта и существенный спрос.

- У меня уже была действующая АЗС, которую я сдавал в аренду. Но желаемого дохода и стабильности она не приносила. Тогда я  задумался о развитии и продвижении данного бизнеса. Начал рассматривать варианты для сотрудничества с крупными нефтяными компаниями, такими как Helios, Sinooil, Газпромнефть, Qazaq Oil, - вспоминает историю своего бизнеса Жандос Оразалиев.

Изучив условия маржинальности данных компании, его выбор остановился на Qazaq Oil, по франчайзинговой программе. Привлекло то, что они помогали обучить персонал, гарантировали своевременную поставку качественных нефтепродуктов, прием талонов и карт, бонусную программу, обеспечивали единую рекламу и маркетинговую политику сети.

Также предусматривалось увеличение объемов реализации от узнаваемости бренда, значительное увеличение активной клиентской аудитории, индивидуальный подход к партнеру по франчайзингу. Так в 2019 году началось сотрудничество по франшизе с данной компанией.

- Это плюс 18 рабочих мест для нашего региона и обеспечение качественным топливом местного населения и иногороднего автотранспорта, - говорит предприниматель. - Наше партнерство благополучно развивалось, доход стал стабильным. В то же время компания Qazaq Oil не стояла на месте и развивалась дальше, шла в ногу со временем. В 2020 года поступило предложение от компании открыть АЗС нового формата на выгодных условиях. Я рискнул, доверяя данному партнеру. И в 2021 году появилась моя вторая АЗС под новым брендом Qazaq Оil с количеством сотрудников в 15 человек.

По словам Жандоса Оразалиева, сеть АЗС Qazaq Oil привлекает потребителя качественным топливом, стабильными ценами, широким ассортиментом товаров, гастронаправлением с вкусным кофе, программой лояльности Vlife для накопления бонусов с выгодными акциями, не имеющая аналогов на данном рынке услуг.

В новой заправке Оразалиева в Шымкенте все те же условия плюс удобная локация для клиентов, а также услуги мини-кафе, где в специально отведенной уютной зоне водители могут спокойно попить кофе и вкусно перекусить.

На АЗС трудятся 9 операторов, 8 кассиров, 2 менеджера и уборщица. Для них созданы все условия, есть комната отдыха. А за хорошую работу они периодически будут получать премию.

- Qazaq Oil является стабильным, выгодным и комфортным партнером, с которым я хочу продолжать свое сотрудничество, – с уверенностью заявляет Жандос Оразалиев.

Напомним, что по франшизе Qazaq Oil автозаправочные станции работают в разных регионах Казахстана. В частности, подобные АЗС есть в Костанайской, Туркестанской, Актюбинской и других областях, - всего их уже 22.

Национальная компания предоставляет партнерам оборудование и все атрибуты, представленные в официальном брендбуке, а также проводит обучение и помогает с поставками топлива. В то же время большая часть прибыли в итоге остается у компании-партнера.

#Шымкент #открытие #АЗС #Qazaq Oil

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