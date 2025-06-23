На Нью-Йорк обрушился шторм и проливные дожди

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Из-за сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.

«По словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей произошла в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда», – пишет издание.

Из-за сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации. Размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома: в первом случае погибла 50-летняя женщина, во втором – две шестилетние девочки.