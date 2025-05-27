Трое рабочих пострадали на шахте в Хромтау

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Один из них скончался в больнице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трое рабочих горно-обогатительного комбината в Актюбинской области получили ожоги лица и рук. ЧП произошло в добычном блоке шахты Болашак в Хромтауском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия

Как информирует 24.kz, мужчины выполняли монтаж оборудования, когда произошло воспламенение. Их экстренно доставили в центральную районную больницу.

«26 мая около 22:30 на шахте «Болашак» произошёл выброс водорода. В результате трое пострадавших с ожогами различной степени были доставлены в Хромтаускую районную больницу бригадой скорой помощи. Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объём необходимого лечения и находятся на контроле», – рассказал руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Ерлан Султангереев.

Позже появилась информация о том, что один из пострадавших работников скончался в больнице.

 

#ожоги #рабочие #Хромтау #шахта

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