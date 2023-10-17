Трудовая миграция: плюсы и минусы

Программа четырехдневной встречи профлидеров Казах­стана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также экспертов Международной организации труда насыщенна и многогранна. Она состоит из целого ряда мероприятий, включая проведение IV заседания Совета профсоюзов стран Центральной Азии, которое состоится сегодня под председательством генерального секретаря СПСЦА – председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталина.

Члены совета намерены обсудить и принять общий план действий по вопросам регулирования трудовой миграции в странах Центральной Азии и утвердить ряд документов по важнейшим направлениям дея­тельности.

Среди прочего речь идет о Положении и составе Молодежного совета СПСЦА, Концепции наградной деятельности и Концепции развития международного и внутреннего туризма в странах Центральной Азии. Участники заседания также подведут итоги смотра-конкурса «Лучший коллективный договор профсоюзов стран Центральной Азии 2023 года».

В первый день встречи прошел семинар по приграничному сот­рудничеству профсоюзов. Участники мероприятия рассмотрели национальные доклады о влиянии миграционных процессов на социально-экономическую ситуацию приграничных регионов и предложили совместный план сотрудничества.

Трудовая миграция – объективное явление. Она охватывает все страны мира, при том что трудовые миграционные потоки создают дополнительные проб­лемы экономического, политичес­кого, социального и правового характера. Задача сводится к тому, чтобы активно использовать положительные моменты и свести до минимума негативные. Здесь как раз и кроется важная роль профсоюзов, функция которых предполагает среди прочего защиту прав работников.

Заведующий отделом Европы и Центральной Азии ACTRAV⁄МОТ Сергеюс Гловацкас считает, что бурные экономические и интеграционные процессы, на течении которых сказывается географическая близость стран Центральной Азии, способствуют трудовой миграции.

– Еще недавно было трудно попасть из Таджикистана в Узбекистан, из Ходжента в Ташкент, – отметил в своем выступлении Сергеюс Гловацкас. – Но политический разум, мудрость победили, и вот сейчас государства сотрудничают, открытые границы способствуют развитию экономических процессов. Я вам напомню, как зародилась глобализация. Когда двухполярный мир рухнул и закончилась холодная война, открылись границы, рабочая сила смогла перемещаться из страны в страну. И Великий шелковый путь опять начал играть важную роль, а регион Центральной Азии возобновил свою роль связующего звена между Востоком и Западом.

На встрече представители разных стран поделились опытом правового регулирования в сфере трудовой миграции. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Казахстана Гульнара Жумагельдиева рассказала, что казахстанские профсоюзы активно участвуют в разработке правовых документов, внедрен опыт Узбекистана по созданию юридических клиник, в которых трудовые мигранты получают бесплатные консультации и юридическую помощь.

Представитель Узбекистана в свою очередь поведал, что за пос­ледние 20 лет денежные переводы граждан их страны, работающих за ее пределами, выросли в 10 раз, став мощной поддержкой для семей, остающихся на родине. С каждым годом расширяется перечень государств, работать в которые едут жители республики.

В прошлом году 26 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана работали в 19 странах мира, а ведь еще недавно они отправлялись на заработки в основном в Россию и Южную Корею.