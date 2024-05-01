Выставка «Казахстан: гармония народа» проходит в Астане

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Илья Пащенко

В экспозиции представлено свыше 200 экспонатов, большая часть которых – дипломатические дары и подарки различных этнокультурных объединений

фото Игоря Бургандинова

Национальные костюмы, настенные ковры, расписная посуда, музыкальные инструменты, холодное оружие и произведения изобразительного искусства наглядно демонстрируют посетителям Президентского центра непрекращающийся диалог культур, лежащий в основе казахстанской модели межэтнического согласия.

– Выставка приурочена ко Дню единства народа Казахстана, празднику дружбы и единства всех этносов, проживающих на территории нашей страны, празднику казахстанского пат­риотизма. В экспозицию вошли музейные предметы, представляющие культурное наследие казахского, кыргызского, узбекского, таджикского, туркменского, азербайджанского, русского, белорусского, украинского, немецкого, грузинского и корейского народов. Наша страна идет по пути мира и согласия, показывая пример другим государствам. Казахстан стал родным домом для многих национальностей. Культурное многообразие республики складывалось в течение длительного исторического периода и является сегодня неотъемлемой частью нашей идентичности. Это мы и хотели донести до посетителей, – рассказала старший эксперт Президентского центра Анара Оспанова.

В центре экспозиции находится панно, подаренное Ассамблеей народа Казахстана. Оно представляет из себя белое полотно, на котором изображены элементы национального орнамента, свойственные культуре каждого из проживающих в Казахстане этносов. Таким образом авторы хотели подчерк­нуть единство нашего общества, его общие устремления и плодотворное взаимодействие в культурной сфере. Рядом с панно находится выполненная из реликтового дерева туранги скульптурная композиция «Крылатый барс», символизирующая сакральные ценности свободы и независимости.

– Барс здесь олицетворяет храбрость и благородство, голубь – мир и согласие, а детеныш барса – непрекращающееся развитие, преемственность. По задумке автора, молодое поколение должно перенять опыт предков и приумножить их достижения, – пояснила Анара Оспанова.

Одни из наиболее запоминаю­щихся экспонатов – настенные ковры. Для сюзане, таджикского национального ковра, характерна незаконченность орнаментальных элементов. Подобное художественное решение несет в себе глубокий философский смысл. Оно символизирует вечность бытия, проходящего под светом изображенных на ковре солнца и луны, и бессмертие человеческой души.

Также на выставке представлена точная реконструкция знаменитого пазырыкского ковра – уникальной археологической находки, обнаруженной советскими учеными в 1949 году. Это старейший из известных на сегодняшний день ворсовых ковров. Его оригинал хранится в Государственном Эрмитаже и продолжает привлекать к себе внимание исследователей со всего мира. Подлинный памятник ковроткачества VI–III веков до н. э., он считается зашифрованным посланием из прошлого, и уже долгие годы ведущие ученые мира бьются над тем, чтобы «прочитать» его.

Традиционный туркменский ковер отличается уникальным орнаментом, восходящим к узорам так называемого гексюрского стиля. Свое название он получил от поселения Гексюр, где была обнаружена расписная керамика со сложным геометрическим орнаментом – крестами, ступенчатыми пирамидами и зигзагами.

– Этот орнамент полностью схож с узорами туркменских ковров. Именно туркменские ковры схожи в своих орнаментах с рисунками древней местной керамики. И вместе с тем они отличаются от кавказских или персидских ковров. Преимущественно они имеют густой ярко-красный фон, на который наносится орнамент. К слову, в 2001 году в Туркменистане был соткан самый большой ковер ручной работы. Его площадь составила 301 квадратный метр, за что два года спустя он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, – рассказывает Анара Оспанова.

Материальная культура славянских народов представлена преимущественно национальными костюмами. Кроме них, в экспозицию включены гжельский набор посуды, шкатулка «Княжеская охота», кожаное панно «Зубр» и скульптура «Казак, укрощающий жеребца». Эти экспонаты позволяют посетителям лучше узнать богатую, глубоко самобытную культуру русского, белорусского и украинского народов и познакомиться с их традиционными промыслами.

Завершают экспозицию корейские национальные костюмы ханбок. Традиционно они состоят из блузки чогори, юбки чхима и штанов паджи. Ханбок носился корейцами с древних времен, постоянно видоизменяясь и дополняясь новыми ­элементами, например, жакетом магоджа. Вместе с костюмами на выставке представлен музыкальный инструмент чангу – выполненный в форме песочных часов двусторонний барабан. В традиционной корейской музыкальной культуре удары в чангу олицетворяют капли дождя, а также задают ритм и позволяют поддерживать темп других инструментов.

– В целом на выставке представлены предметы, которые демонстрируют дружбу этносов и их исторически сложившиеся взаимоотношения на территории Казахстана, – резюмирует Анара Оспанова.

#культура #выставка #ковры #День единства

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