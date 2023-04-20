Труп 9-классницы в канале в Туркестанской области: подозреваемые показали, как убивали школьницу

Новые данные по девушке, труп которой нашли в оросительном канале, установили полицейские Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео ДП Туркестанской области

Напомним, 9 апреля в Ордабасинском районе в канале обнаружили тело 9-классницы с ножевым ранением.

В качестве подозреваемого тогда был задержан учащийся 11 класса. Позже была установлена личность второго подозреваемого – местного жителя, причастного к происшествию. Молодой человек арестован.

Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление.

Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство».

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции области.