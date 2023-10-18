Цель простая, но сложно выполнимая

25 октября – знаменательная дата для Казахстана. Именно этот день стал новой вехой в истории страны. Впрочем, тогда, теперь уже в далеких 1990-х, события казались одновременно и радостными, и печальными...

С одной стороны, Декларация о государственном суверенитете даровала миру новую респуб­лику, а ей, в свою очередь, – самостоя­тельность в принятии стратегически важных решений во всех сферах жизни. Однако «точка» пришлась на крайне тяжелую эпоху: повсеместную разруху после развала СССР.

Вместе с молодым государством свое место под солнцем искал и ныне известный политический государственный деятель РК Альберт Рау.

– Осознание того, что наше государство стало суверенным, лично у меня однозначно не вызывало трагедии по распаду нерушимого Союза: на повестке дня вообще-то стоял вопрос: как выживать? Как выживать людям, как выживать экономике... Если политика – она где-то там, наверху, то экономика – она же вот, в повседневных заботах в период пустых полок, галопирования цен. Это были очень тяжелые времена, когда целые комплексы народного хозяйст­ва на территории нашей республики, управляемые ранее Москвой, прекратили свою дея­тельность. В Казахстане остановились тысячи предприятий, в числе которых и Лисаковский ГОК. На грани остановки находились гигант – Карагандинский металлургический комбинат и многие, многие другие. В общем, все посыпалось. Было ощущение хаоса и беспросветности, – вспоминает заместитель председателя Мажилиса Пар­ламента РК Альберт Рау.

Уволившись летом 1991 года с Куржункульского рудника ­ССГПО, на благо которого служил восемь лет электромехаником железнодорожного цеха и председателем профкома, Альберт Рау подался в бизнесмены. Стал одним из первым предпринимателей Лисаковска. Во время тотального дефицита весь импорт шел влет.

– Летом 1991-го у меня зарплата на руднике была 300 рублей, а когда решил заняться бизнесом, пришел в банк, – мне дали 250 тысяч рублей без каких-либо залогов. Причем это был первый частный банк в области. Представляете, какая разница между 300 и 250 тысячами рублей? Это было самое начало. Потом уже появился Китай, – рассказывает Альберт Рау. – А спустя три года, в 1994 году я возглавил город Лисаковск. О том, что будет тяжело, мы знали: лисаковская руда никогда не пользовалась большим спросом. Понимали, что на комбинат надеяться нельзя. Поэтому вся надежда была на тот бизнес, который тогда только зарождался.

В общем, тяжелые были времена. И не только для людей, но и для представителей власти. Вот и вынуждены были идти на решительные реформы, зачастую непопулярные в обществе.

– В частности речь идет о развитии бизнеса и приватизации. Многие до сих пор говорят – вот, мол, поотдавали целые предприя­тия в частные руки... А у государства просто не было другого выхода, кроме как избавиться от активов, которые тянули на дно. Ситуация – критическая, и никто не знал, как поступить с тем же ССГОКом. Поэтому государством принимались антикризисные меры, – вспоминает Альберт Рау.

Что делает антикризисный менеджер? Он расходы подгоняет под доходы, соответственно, бюджет режет до минимума – лишь бы на зарплату хватило и на коммуналку. И ведь даже на это не хватало. Вот и приходилось скидывать «активы», которые государство не могло потянуть.

– И самый большой вопрос был к сельскому хозяйству, – продолжает Альберт Рау. – Потому что оно дотировалось со страшной силой, и у государства на том этапе просто не было денег на его поддержку. Не приходилось рассчитывать на ту помощь, которая была в советское время: когда крестьяне брали кредиты, потом сталкивались с неурожаем, и банк им просто все списывал...

Поэтому такие активы, как ССГОК и прочие, которыми государство не могло управлять, отдали в конкурентную среду. Производство нужно было развивать любой ценой просто ради сохранения рабочих мест, ибо, например, в Лисаковске в то время, когда я был акимом, насчитывалось 3,5 тысячи безработных, а это очень много для маленького городка. Было страшно. А в масштабах страны – еще страшнее.

– Так что первое, что нужно было сделать, – реализовать кардинальные реформы, а второе – навести порядок внутри страны. А порядок – прежде всего межнациональное согласие. Этот вопрос был очень актуален все 32 года, он актуален сейчас и будет актуален на протяжении всего времени, сколько будет существовать Казахстан, – отмечает Альберт Рау.

Впереди перед Казахстаном стоит сверхважная и в то же время сверхтрудная задача – вырваться из ловушки бедности. Это цель, которую ставит Глава государства, и которая уже не один год заботит «правительственные умы».

– Под ловушкой бедности понимается доход, который никак не повышается, что бы ты ни делал. В Казахстане этот показатель колеблется от 9 до 13 долларов ВВП на душу населения. Мы никак не можем из этого коридора вырваться. Для сравнения: в 2013 году у нас ВВП был 237 миллиардов долларов, а в 2022-м – 232 миллиарда долларов. Это что же получается: мы вообще ничего не производили? Да нет же! Давайте проанализируем показатели нашей Костанайской области. Десять лет назад на АгромашХолдинге практически ничего не было, а в этом году со сборочного конвейера сойдет около 100 тысяч легковых авто, приводит пример Альберт Рау.

ТОО «Евраз Каспиан Сталь» – производящий прокат – вообще появился на пустыре и сегодня считается одним из крупнейших производств в регионе. То есть поменялась структура экономики. Промышленное производство за это десятилетие выросло в разы во всех областях страны.

– Проблема вся в том, – говорит Альберт Рау, – что этот уровень достижений стран измеряется в долларах. Так вот: из-за неста­бильности валютного курса нам и не удается вырваться из ловушки. На самом деле мы не топчемся на месте, и рост ВВП в тенге у нас есть. Сейчас нужно сделать так, чтобы цена нефти не влияла на курс, ибо она постоянно колеблется, и мы находимся в заложниках ситуации. Также нужно создавать условия для бизнеса, для развития науки и челове­ческого потенциала. В общем, задача непростая, но решать ее можно и нужно. Для этого у нас все есть