​Ценить то, что имеем

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Сайын КУАНЫШЕВ, депутат Атырауского областного маслихата

Годы независимости – это разработанные по поручению Президента государственные программы развития – ГПИИР, «Дорожная карта бизнеса-2020», «Занятость-2020», «Агробизнес-2020», «Производительность-2020» и другие. Их реализация позволила взять курс на диверсификацию экономики, направить средства на внедрение новых технологий, помочь становлению на ноги малого и среднего бизнеса и в целом открыть перспективы роста для каждого казахстанца.

Реализация государственных программ дает возможность казахстанцам получить доступ к чистой питьевой воде, в аулы проводятся газопроводы и водоводы, прокладываются дороги. Учителя, медики, госслужащие, многодетные семьи, инвалиды и молодежь получают жилье от государства, создана система жилищных сбережений.

Все делается для блага казах­станцев. Потому сегодня главное – уметь ценить то, что имеем. Вместе с тем нужно смотреть вперед, ставить новые цели и делать все возможное для их достижения. Мы стремимся встать в один ряд с самыми развитыми странами мира. Каждый должен подумать: а что он сделал для этого?

Над ответом нужно всерьез задуматься, прочитав текст дек­ларации, где сконцентрированы основные достижения независимости. 

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