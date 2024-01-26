Эксперты обсудили теоретические и практические аспекты гражданской идентичности, о необходимости укрепления и развития которой Глава государства говорил в интервью газете «Egemen Qazaqstan», поделились результатами изучения ее современных тенденций.

– Идентификаторов человека много, но главной и определяющей является гражданская идентичность, – отмечает директор Института прикладных этнополитических исследований ИПЭИ Талгат Калиев. – Об этом неоднократно говорил Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев. Мы зачастую не осознаем, что этническая идентичность актуа­лизируется в тот момент, когда мы соблюдаем свои традиции, отмечаем праздники, обсуждаем вопросы национальной культуры. В то же время гражданская идентичность актуальна прак­тически ежеминутно.

Как отметил Талгат Калиев, мы живем по законам Республики Казахстан, рассчитываемся за товары и услуги национальной валютой, идентифицируем себя по документам, удостоверяющим личность. Таким образом, общегражданская идентичность определяет нашу повседневную жизнь. Даже когда выезжаем за рубеж, мы идентифицируем себя с Республикой Казахстан через наш заграничный паспорт. Общегражданская идентичность состоялась, она является значимой, весомой, определяющей нашу жизнь. С этой точки зрения можно говорить, что и казах­станская­ политическая нация является данностью, в которой мы живем. И здесь важнейшим компонентом являются ценности, которые нас объединяют, их актуальность, способность к модернизации, а также роль общества. Сегодня идет масса дискуссий об этих ценностях. Нынешний диалог внесет свой вклад в формирование нашей ценностной шкалы.

В свою очередь директор Цент­ра мониторинга межэтнических ситуаций ИПЭИ Гульдана Окасова поделилась результатами социо­логических замеров по вопросам гражданской идентичности, проводимых на протяжении нескольких лет.

Так, выяснилось, что среди опрошенных экспертами восьми тысяч жителей республики все идентифицируют себя с Казах­станом,­ что говорит о высоком развитии гражданской идентичности. Также для казахстанцев значимо соотнесение себя со своим этносом, что показывает высокое значение этнической идентичности. При этом участники исследования сильнее всего продемонстрировали позицию общегражданской идентичности, она для них на первом месте. Для представителей разных этнических групп, регионов, религиозных конфессий общеграж­данская идентичность является важнейшей составляющей их жизни, объединяющим началом. Такая позиция формирует мировоззрение наших граждан, дает смысл жизни, позволяет интегри­роваться в общество.

Отдельные исследования проводились по самоидентификации молодежи.

– Результаты исследований показывают, что все большее число наших молодых людей начинает участвовать в общественно-политической­ жизни, тем самым наблюдается рост гражданской активности, – говорит директор НИЦ «Молодежь» Айсулу Ерния­зова. – Если в 2023 году более 25,4% молодых людей имели опыт участия в общественных организациях, то годом ранее, в 2022-м, этот показатель составлял всего лишь 14,9%. Кроме того, у молодежи растет потребность в волонтерстве. В 2022 году волонтерством занимались лишь 3,9% молодежи, а в 2023-м – уже 15,2%. Вместе с тем зарубежный контент по-прежнему сильно влия­ет на мировосприятие молодых людей. Просмотр зарубежных фильмов, сериалов остается одной из самых распространенных форм восприятия культуры. Зарубежную кинопродукцию, произведенную Netfliх, предпочитают 37,8% молодежи, а произведенную в Казахстане – 12,3%. Только 16,8% молодых людей регулярно посещают театры и музеи, в то время как 74,3% предпочитают «сидеть» в социальных сетях. При этом уже четверть «сетевиков» воспринимают свое предпочтение как вредную привычку. Таким образом, нерешенных проблем в сфере гражданской активности еще достаточно.

В заключение спикеры указали на особую роль ученых и экспертов в подготовке методологической основы для развития идентичности и определили ключевые векторы предстоящей совместной работы.

Участники дискуссии выразили благодарность Институту прикладных этнополитических исследований за предоставленную возможность комплексного обсуждения актуальных задач в сфере этнополитики по направлениям, заданным Главой государства в интервью газете «Egemen Qazaqstan».

В мероприятии также приняли участие председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Нурбек Матжани, директор РГУ «Қоғамдық келісім» Элина Масагутова, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина, члены Научно-экспертного совета АНК и другие представители экспертного сообщества.