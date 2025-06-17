Фото: пресс-служба акимата

В Алакольском районе торжественно открыли новый социальный объект, который будет работать на улучшение качества жизни пожилых людей – центр активного долголетия, сообщает Kazpravda.kz

«Основная цель центра - формирование активного образа жизни пожилых жителей Алакольского района, вовлечение их в общественную жизнь, укрепление здоровья и повышение интереса к происходящему вокруг, - рассказали в акимате области. - Особенность проекта в том, что все услуги предоставляются бесплатно, и большую часть внимания здесь направят на одиноких пенсионеров, социально уязвимых пожилых людей».

Деятельность центра разнообразна: лечебная физкультура, массаж, фитнес, творческие кружки - рукоделие, изобразительное искусство, музыка.

«Кроме того, предусмотрены психологические и социальные консультации, познавательные лекции и мотивационные тренинги, дни открытых дверей и культурно-познавательные мероприятия, - рассказал директор центра Алмат Садиев. - Эти инициативы позволят пожилым людям быть в тесной связи с обществом».

В центре создано 7 новых рабочих мест: терапевт, массажист, инструкторы по йоге и художественной гимнастике, руководители кружков по компьютерной грамотности, английскому языку, музыке и изобразительному искусству.

Кстати, подобный центр есть и в Талдыкоргане, и он очень популярен.