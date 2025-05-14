13–15 мая в Ашхабаде проходит 7-я Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2025), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: Минэкологии

Главная тема конференции – мобилизация климатического финансирования для выполнения региональных и национальных климатических мер, что особенно актуально на фоне глобальных температурных рекордов и растущих климатических рисков в регионе.

ЦАКИК-2025 объединила более 200 участников, состоящих из представителей стран Центральной Азии, правительств, парламентов, международных организаций, финансовых институтов, научных центров и гражданского общества.

Конференция стала платформой для обсуждения реализации решений COP29 РКИК ООН и подготовки к COP30, оценки прогресса стран региона в разработке национальных адаптационных планов и новых вкладов (ОНУВ 3.0), а также выработки подходов к стратегическому и справедливому климатическому финансированию в соответствии с Новой коллективной количественной целью по климатическому финансированию (NCQG).

Ключевым элементом ЦАКИК-2025 стало внимание к интеграции национальных приоритетов в региональную климатическую архитектуру, а также обмен практиками по переходу к низкоуглеродному развитию.

От Республики Казахстан в мероприятии приняла участие делегация, включающая представителей государственных органов, неправительственных организаций, исследовательских институтов и Парламента, во главе с вице-министром экологии и природных ресурсов М. Ошурбаевым.

Особое внимание в выступлении вице-министра было уделено предстоящему Региональному климатическому саммиту в 2026 году, который Казахстан рассматривает как стратегическую площадку для укрепления регионального диалога и координации усилий.

Также министерством на полях ЦАКИК-2025 проведена параллельная сессия на тему: «Зеленый мост»: инновационные технологии для ускорения и укрепления реализации ОНУВ.

Данная сессия направлена на укрепление регионального сотрудничества между странами Центральной Азии путем внедрения механизма передачи климатических технологий с помощью усовершенствованной глобальной цифровой платформы Green Bridge Partnership Program (GBPP).