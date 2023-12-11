Центральный ансамбль Вооруженных сил Казахстана победил на конкурсе в Москве

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На первом Международном фестивале «Катюша» творческий коллектив Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК под руководством старшего лейтенанта Марса Жалгасбаева стал лауреатом в номинации «Лучший вокальный ансамбль»

фото: пресс служба МО РК

Международный фестиваль народного творчества военнослужащих вооруженных сил, ветеранов военной службы, членов их семей «Катюша» состоялся в Центральном Доме Российской Армии.

Выступления конкурсантов оценивали представители Минобороны России, военных учреждений культуры, средств массовой информации и мастера искусств.

На суд жюри казахстанский коллектив представил песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Проникновенное исполнение казахстанских вокалистов тронуло сердца зрителей и жюри, признавшего их мастерство. 

– Такие мероприятия для нас, представителей творческого цеха, очень важны. Они позволяют познакомиться с разными коллективами, с оригинальными подходами, почерпнуть для себя что-то новое, креативное. Победа на представительном фестивале вдохновила нас. Поэтому, вернувшись домой, продолжим работать и совершенствоваться для того, чтобы дарить нашим слушателям яркие эмоции и впечатления, заряжать оптимизмом и верой в свои силы тех, кто несет нелегкую службу, – поделился заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК – художественный руководитель Марс Жалгасбаев.

Остается добавить, что в конкурсе приняли участие вокальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и солисты из восемнадцати стран. Тем ценнее для нас эта победа и признание зрителя.

#музыка #конкурс #Москва

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