60 щенков вырастили в Кинологическом центре Нацгвардии за два года

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

За последние два года в Кинологическом центре воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК были выращены 60 щенков служебных пород. Уже в ближайшем будущем многие из них пополнят подразделения войск правопорядка и приступят к выполнению служебно-боевых задач, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Кинологический центр в городе Алатау остается единственным в системе Национальной гвардии, где одновременно готовят специалистов-кинологов и занимаются разведением служебных собак. Здесь выращивают немецких, бельгийских и голландских овчарок. В прошлом году именно в центре впервые получили потомство от голландской овчарки, что позволило расширить линейку служебных пород.

С первых месяцев жизни щенки проходят отбор по темпераменту, активности и рабочим качествам. Уже к шестимесячному возрасту специалисты определяют их дальнейшую специализацию. Одни готовятся к поиску наркотических средств, другие осваивают обнаружение взрывчатых веществ, третьих обучают патрульно-розыскной службе и задержанию правонарушителей.



Подготовленные в центре служебные собаки ежедневно несут службу вместе с военнослужащими Национальной гвардии, участвуют в охране общественного порядка, обеспечении безопасности массовых мероприятий, поиске запрещенных веществ, оружия и пропавших людей.

Только за 2025 год кинологи Национальной гвардии выполнили свыше 3500 задач, более 120 из которых завершились результативно. С помощью служебных собак задержан 81 правонарушитель по подозрению в совершении уголовных правонарушений, обнаружено и изъято более 210 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения, выявлено 14 единиц холодного и 7 единиц огнестрельного оружия, а также установлено местонахождение 17 без вести пропавших человек.

Каждый выращенный здесь щенок - это будущий четвероногий напарник военнослужащего, от подготовки которого нередко зависят безопасность граждан и успешное выполнение служебно-боевых задач.

 

#собака #Нацгвардия #кинолог

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