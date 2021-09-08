В связи с поручениями Главы государства потребуются развитие принципиально новой архитектуры IT-сектора, совершенствование государственной политики в области цифровой защиты данных, а также мотивированный подход к подготовке и профессиональному ориентированию IT-специалистов и управленцев цифровыми проектами в государственном секторе.

Согласно Посланию, глубинная цифровизация в рамках развития цифрового хаба предполагает подготовку не менее 100 тыс. ­IT-специа­листов и до 2025 года достижение планового объема данного сектора в 500 млн долларов США.

Между тем в период пандемии казахстанская сфера образования, помимо неэффективных телекоммуникационных систем, столкнулась с проблемами подготовки и переподготовки педагогов, а также устареванием знаний и, как следствие, низкой актуальностью выпускаемых специалистов для рынка труда и образовательной миграцией.

Поэтому для поддержки педагогов планируется создание проекта «Цифровой учитель», который создаст условия для повышения квалификации и переквалификации педагогов в соответствии с новыми требованиями цифровой реальности.

Также в Послании был обозначен ряд масштабных преобразований, которые затронут сферы инфраструктурного развития регионов, модернизацию агропромышленного сектора, а также развития «зеленой» энергетики и «мирного атома», что также невозможно представить без развития современных цифровых технологий.

В целом при проведении целенаправленной политики в области цифровизации, охватывающей все этапы от подготовки специалистов, создания условий для ведения IT-бизнеса до расширения казахстанского содержания, идея развития IT-сектора как полноценной отдельной отрасли в Казахстане имеет все шансы на успешную реализацию.