«Цифровое общество» защитит персональные данные

Закон и Порядок
7
Елена Левкович
корреспондент

Представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на площадке Службы центральных коммуникаций рассказали о принимаемых в этой сфере мерах и инновациях.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Важная функция установлена через портал и мобильное приложение «электронного правительства» – «Стоп, кредит!», когда можно установить добровольный отказ от выдачи кредитов. Я лично каждый раз призываю установить это приложение. В случае необходимости кредита можно эту функцию отключить, получить денежные средства, а затем снова поставить запрет. К тому же это убережет вас от мошеннических кредитов, – зая­вил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.

Спикер также сообщил: на один год увеличены сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение адмправонарушения в сферах защиты персональных данных, электронного документа и ЭЦП; увеличены в три раза размеры штрафов в сфере защиты персональных данных и в пять раз – в сфере информатизации. Введен запрет на сбор и обработку копий документов, удостоверяющих личность. В текущем году планируется создание реестра утраченных данных.

В Комитете создадут базу, в которой каждый гражданин сможет ввести свои данные – имя, фамилию, электронную почту, и система выдаст, были ли по ним какие-либо утечки вообще в мире. Благодаря чему, уверены в госоргане, у граждан появится понимание: раз была утечка, то не исключено, что посторонние могут владеть их персональными данными, обнаруженными в Сети. Вместе с тем за утечку данных казахстанцы смогут получить компенсацию – министерство подумывает о киберстраховании.

А еще Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с партией «Amanat» запускает проект «Цифровое общество», призванный оградить от мошенничества и повысить осведомленность граждан. К этой работе присоединились все государственные органы и партийные ячейки на местах.

– Важный аспект – развитие цифровых волонтеров. Считаем, что в этот проект необходимо вовлекать больше молодых людей, которые будут помогать гражданам в общественных мес­тах. Мы их назвали «цифровыми тимуровцами». Они научат детей, подростков, пенсионеров жить в цифровом мире и подскажут, как не стать жертвой мошенников, – отметил Руслан Абдикаликов.

#мошенничество #проект #персональные данные #Цифровое общество

Популярное

Все
Так звучит дружба
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
Базовый элемент системы национальной безопасности
Ловчую птицу по клюву узнают
В центре внимания – общественная этика
Будьте бдительны!
Сохранять ключевые ценности
В гармонии с природой
Под одним шаныраком
Давай, малыш, вперед!
Все мы были детьми
Будь счастлива, подруга!
Рабочим – льготное жилье
О воде без «воды»
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Приключения бриллиантового чемоданчика
Всемирный банк: привлекать финансирование по международным стандартам
Теннисисты-любители внесли свою лепту в благотворительность
Укрепляя продовольственную безопасность
Ставка на элитные семена и удобрения
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Узами родства связаны с Великой степью
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
В Астане появится новый спортивный объект
Когда язык во всем опора
Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»: Токаев – о создании наукоградов
Нейросети плохо распознают казахскую культуру – Токаев
И новенький айфон в придачу
Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»
Почивать на лаврах нельзя
Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – самое главное
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Группу дропперов задержали в Алматинской области
Будьте бдительны!
Скрывавшегося 10 лет россиянина задержали в Акмолинской обл…
Лжеполицейского оштрафовали за неудачный пиар автокредитов …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]