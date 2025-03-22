«Цифровое общество» защитит персональные данные

– Важная функция установлена через портал и мобильное приложение «электронного правительства» – «Стоп, кредит!», когда можно установить добровольный отказ от выдачи кредитов. Я лично каждый раз призываю установить это приложение. В случае необходимости кредита можно эту функцию отключить, получить денежные средства, а затем снова поставить запрет. К тому же это убережет вас от мошеннических кредитов, – зая­вил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.

Спикер также сообщил: на один год увеличены сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение адмправонарушения в сферах защиты персональных данных, электронного документа и ЭЦП; увеличены в три раза размеры штрафов в сфере защиты персональных данных и в пять раз – в сфере информатизации. Введен запрет на сбор и обработку копий документов, удостоверяющих личность. В текущем году планируется создание реестра утраченных данных.

В Комитете создадут базу, в которой каждый гражданин сможет ввести свои данные – имя, фамилию, электронную почту, и система выдаст, были ли по ним какие-либо утечки вообще в мире. Благодаря чему, уверены в госоргане, у граждан появится понимание: раз была утечка, то не исключено, что посторонние могут владеть их персональными данными, обнаруженными в Сети. Вместе с тем за утечку данных казахстанцы смогут получить компенсацию – министерство подумывает о киберстраховании.

А еще Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с партией «Amanat» запускает проект «Цифровое общество», призванный оградить от мошенничества и повысить осведомленность граждан. К этой работе присоединились все государственные органы и партийные ячейки на местах.

– Важный аспект – развитие цифровых волонтеров. Считаем, что в этот проект необходимо вовлекать больше молодых людей, которые будут помогать гражданам в общественных мес­тах. Мы их назвали «цифровыми тимуровцами». Они научат детей, подростков, пенсионеров жить в цифровом мире и подскажут, как не стать жертвой мошенников, – отметил Руслан Абдикаликов.