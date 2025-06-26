В честь Дня работников средств массовой информации в МВД состоялся пресс-тур для журналистов по цифровым решениям ведомства. Стражи порядка показали гостям цифровые проекты, направленные на обеспечение общественной безопасности, совершенствование дорожного контроля и повышение доступности государственных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

- Каждое наше цифровое решение — это не просто технология, а инструмент реализации главного принципа “Закона и порядка”. Цифровая экосистема МВД сегодня становится неотъемлемой частью национальной безопасности — надежной, прозрачной и ориентированной на граждан, — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

По каждому проекту с демонстрацией выступили руководители служб министерства. Ключевым элементом экосистемы общественной безопасности остаются интеллектуальные камеры. Они распознают лица, предметы, выявляют оружие, задымление, скопления людей, а также проводят анализ по атрибутам (пол, возраст, маска, очки и т.д.). Также внедряются умные жетоны и очки, которые позволяют патрульным распознавать разыскиваемые лица и номера автомашин, состоящих на учете. Все данные автоматически передаются в центры оперативного управления и планшеты сотрудников. На перекрестках устанавливается система "умный пешеходный переход", фиксирующая нарушения как со стороны водителей, так и пешеходов. И

Информация поступает на планшет патрульного для дальнейших действий. Представлены беспилотные летательные аппараты, применяемые на объездных трассах и в городской среде. Они фиксируют нарушения ПДД, отслеживают транспортные потоки и выявляют подозрительные автомобили. Отдельное направление — дроны с газоанализаторами, способные обнаруживать пары синтетических наркотиков. Создана единая цифровая платформа «ТОР», объединяющая все дорожные камеры и интеллектуальные системы. Платформа позволяет отслеживать движение транспорта, находить автомобили по ориентировкам, выявлять агрессивное вождение и формировать «тепловые карты» аварийности.

Кроме того, служебные автомобили патрульной полиции оснащаются мобильными комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения, работающими в движении. МВД предоставляет 55 видов государственных услуг, из которых 43 доступны в электронном формате. 10 наиболее востребованных услуг, включая регистрацию по месту жительства, замену удостоверений личности и водительских прав, доступны в мобильных приложениях. Разработан и внедрен сервис «Заң мен Тәртіп», позволяющий гражданам направлять фото- и видеоматериалы в полицию через приложения eGov Mobile. Впервые внедряется система цифрового контроля за пребыванием иностранных граждан с использованием биометрии, геолокации и обогащения данных из межведомственных баз.

Подготовлена законодательная база, усиливающая миграционный порядок без избыточной административной нагрузки. С помощью цифровых решений раскрывается 56% преступлений и 66% административных нарушений. Также современные технологии способствуют снижению уровня преступности: в этом году количество преступлений сократилось более чем на 5 тысяч.