Какие цифровые проекты реализует МВД

Закон и Порядок
69

В честь Дня работников средств массовой информации в МВД состоялся пресс-тур для журналистов по цифровым решениям ведомства. Стражи порядка показали гостям цифровые проекты, направленные на обеспечение общественной безопасности, совершенствование дорожного контроля и повышение доступности государственных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

- Каждое наше цифровое решение — это не просто технология, а инструмент реализации главного принципа “Закона и порядка”. Цифровая экосистема МВД сегодня становится неотъемлемой частью национальной безопасности — надежной, прозрачной и ориентированной на граждан, — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

По каждому проекту с демонстрацией выступили руководители служб министерства. Ключевым элементом экосистемы общественной безопасности остаются интеллектуальные камеры. Они распознают лица, предметы, выявляют оружие, задымление, скопления людей, а также проводят анализ по атрибутам (пол, возраст, маска, очки и т.д.). Также внедряются умные жетоны и очки, которые позволяют патрульным распознавать разыскиваемые лица и номера автомашин, состоящих на учете. Все данные автоматически передаются в центры оперативного управления и планшеты сотрудников. На перекрестках устанавливается система "умный пешеходный переход", фиксирующая нарушения как со стороны водителей, так и пешеходов. И

Информация поступает на планшет патрульного для дальнейших действий. Представлены беспилотные летательные аппараты, применяемые на объездных трассах и в городской среде. Они фиксируют нарушения ПДД, отслеживают транспортные потоки и выявляют подозрительные автомобили. Отдельное направление — дроны с газоанализаторами, способные обнаруживать пары синтетических наркотиков. Создана единая цифровая платформа «ТОР», объединяющая все дорожные камеры и интеллектуальные системы. Платформа позволяет отслеживать движение транспорта, находить автомобили по ориентировкам, выявлять агрессивное вождение и формировать «тепловые карты» аварийности.

Кроме того, служебные автомобили патрульной полиции оснащаются мобильными комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения, работающими в движении. МВД предоставляет 55 видов государственных услуг, из которых 43 доступны в электронном формате. 10 наиболее востребованных услуг, включая регистрацию по месту жительства, замену удостоверений личности и водительских прав, доступны в мобильных приложениях. Разработан и внедрен сервис «Заң мен Тәртіп», позволяющий гражданам направлять фото- и видеоматериалы в полицию через приложения eGov Mobile. Впервые внедряется система цифрового контроля за пребыванием иностранных граждан с использованием биометрии, геолокации и обогащения данных из межведомственных баз.

Подготовлена законодательная база, усиливающая миграционный порядок без избыточной административной нагрузки. С помощью цифровых решений раскрывается 56% преступлений и 66% административных нарушений. Также современные технологии способствуют снижению уровня преступности: в этом году количество преступлений сократилось более чем на 5 тысяч. 

#полиция #закон и порядок

Популярное

Все
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Реформу надо завершить
Игры по правилам предков
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Отечественного продовольствия стало больше
Лечить в новых условиях
Орошаются поля – быть урожаю
Постановление
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
ВИЭ: развитие идет эволюционно
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
В центре внимания – молодежь
Коррупции – нет!
С весны затих фабричный шум
Искал деньги, нашел срок
Обуздать силу ветра
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Триггеры XXI века
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Эти стены хранят вековую историю
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Казахстанские правоохранители берут на вооружение робота-по…
Принят закон об уголовной ответственности за принуждение к …
Коррупции – нет!
Мошенники в СКО представлялись сотрудниками инвестиционных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]