От картошки – к цветнику

В гости к моей коллеге, журналисту одной из самых читае­мых газет страны Тогжан Гани хочется идти как на праздник: нарядиться в красивое легкое платье – чтобы соответствовать общей атмосфере этого райского уголка. Где и сама хозяйка как будто сказочная фея: тоненькая, хрупкая, и, кажется, за спиной у нее трепещут крылышки.

Только вот волшебной палочки нет, и красивейший сад перед домом – результат большого труда, а не магии.

– До замужества я была совершенно квартирным обитателем, но у родителей всегда была дача, и мама очень любит цветы, к которым я до поры до времени была равнодушна. А потом вышла замуж и пере­ехала в частный дом, где из рас­тительности на участке были лишь взрослые деревья, газон и картошка. И как-то мама привезла мне с дачи семена бархатцев: «Посадите себе!» Посадила – и, о чудо, они зацвели. И все, с тех пор не могу остановиться! – смеется Тогжан.

Правда, за землю пришлось побороться: супруг поначалу наотрез отказывался менять картофельные кусты на цветы. Да и свекровь скептически отнеслась к переменам. Зато сейчас муж – самый безотказный помощник Тогжан, да и вся семья уже втянулась, даже дети: копают, удобряют, поливают…

Начиналось все с роз – это, наверное, классический путь начинающего садовода.

– Свои первые сто роз выписала из Германии, Бельгии, Англии, обычно там ведутся самые современные селекцион­ные работы. Каждая стоила по 7 500 – сумасшедшие деньги 12 лет назад! Чтобы разрастись, прижиться, им нужно было три года – три года плясок с бубнами, как говорится. «Плясали» всей семьей: нужно было и лис­тики (а их сотни на каждом кусте!) срезать, и пригнуть стебли шпильками к земле, прежде чем укрыть на зиму, а они колючие до ужаса – работали в кожаных перчатках. И пригнуть сразу нельзя – сначала на 20 градусов надо, потом чуточку ниже, – вспоминает перипетии начала садовой жизни Тогжан.

С розами мороки оказалось ну очень много, но, говорит хозяйка сада, оно того стоило: не срезанные на зиму, а лишь грамотно укрытые розовые кусты сразу набирали пышность и цвет. И сад преображался мгновенно. Правда, лишь в июне – открывать раньше было нельзя из-за возможных заморозков.

За «красиво» надо дорого платить

Но концепция сада изменилась довольно быстро: Тогжан поняла, что ей больше по душе природный стиль цветника.

– Луговые, природные цветники не создают проблем: морозостойкие, неприхотливые, не требующие никакого укрывного материала и удобрений. А красоты от них не меньше. Сейчас вообще прослеживается тенденция – отходить от классических садов с их выверенной геометрией. И это, наверное, потребность времени: мы, горожане, все больше запечатываем себя в каменных джунглях, а хочется свободы, естественности, даже дикости, – считает Тогжан.

Дабы продолжать заниматься теперь уже любимым делом грамотно, она постоянно учится, благо курсов по ландшафтному дизайну не счесть. Интернет всегда очень помогает: там знают ответ на любой «цветочный» вопрос, в Сети масса форумов, где любители и профессионалы делятся ценной информацией, хвас­таются своими «питомцами».

Одной из сложностей в занятии садоводством Тогжан называет необходимость все заказывать из-за рубежа – покупать в местных магазинах очень дорого. Например, горшочек цветка-многолетника стоит 4 тыс. тенге, а в России – максимум тысячу на наши деньги. Все потому, что соседи давным-давно завезли к себе «материал», сами разводят, черенкуют, то есть это уже местный «продукт». В наши садовые лавки везут из той же России, но чаще из больших питомников Польши, Нидерландов, Германии.

– Заказываю через интернет-магазин, владелица которого меня уже хорошо знает. Приходится брать сразу помногу, чтобы было выгоднее и ей, и мне с доставкой. Логистика, налоги, фитосанитарный сбор – все это влетает в копеечку, – говорит Тогжан.

Первое время, признается она, на закупку уходила вся зарплата – одолевал настоящий шопоголизм. Уже после пришли понимание концепции сада и опыт: обязательно нужно примерять на наш климат, и акцент сместился на морозостойкие и многолетние растения.

Еще одна причина, почему выгоднее заказывать издалека: зарубежные селекционеры не просто могут вывести «породу» в новом цвете, они еще и поработают с выносливостью, устойчивостью к болезням и вредителям. Да и цветут селекционные растения дольше и эффектнее.

Вальс цветов.

А может, серенада...

Важный момент, накладываю­щий отпечаток в том числе на садоводство: Тогжан – по-нас­тоящему творческая личность. Помимо журналистики, у нее еще и музыкальное образование по классу фортепиано. Иначе и быть не могло – музыкой живет вся семья: папа – кларнетист, мама – пианист, оба преподают в Музыкальной академии; младшая сестра играет на флейте в оркестре театра «Астана Опера».

А потому задаю вопрос: «Как звучит твой сад?»

– Знаешь, я перестала слышать и видеть растения поодиночке, когда углубилась в ланд­шафтный дизайн. Все цветы, растения слились в общий хор, цветник стал похож на творения импрессионистов. Может, это картина кисти Моне, или Ренуар, или Дега; а может, это музыка Равеля или Дебюсси…

Наверное, Тогжан права: разложить на ноты, штрихи уже сложно. Сад – действительно живой организм. Причем конкретного цвета: в садовой гамме преобладает прохладный фиолетово-голубой оттенок. Переливы дает и шалфей, играющий розовато-сиреневыми бликами; и садовая герань, накатывающая охлаждающими волнами, и горячо любимая хозяйкой темная сирень с необыкновенным названием «памяти людвига шпета», в оригинале звучащее как Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Spath (названа в честь талантливого садовода Людвига Шпета).

– В саду я отдыхаю, ухожу от суеты, а холодные оттенки еще и как будто овевают прохладным ветерком в жару. Выхожу, любуюсь, разговариваю с цветами. Главное, чтобы они мне не отвечали – это уже дурной признак, – шутит Тогжан.

Лекарство для души

Обязательное правило – заниматься садом пораньше с утра. Потом и жарко, и некогда. Но это только в плюс: заряд настрое­ния, говорит садовод, на целый день, после общения с растениями хочется обнять весь мир.

– Я совсем не строгая со своим садом: насеяло что-то ветром, вдруг выросла у меня ромашка или козлобородник – не трону, пусть растут. В этом и изюминка природного стиля цветников: случайные растения дорисовы­вают интересные штрихи на общем полотне сада. Вычищаю только откровенные сорняки, – говорит Тогжан.

Еще одно обязательное условия – нюхать, трогать, осязать рас­тения. Это буквально закон для природных цветников – должен быть полный контакт с садовыми обитателями. А кружащие пчелки, шмели, бабочки – это же настоящая терапия!

Вот вы только представьте: подует ветер, и все колышется, каждый лепесток, сад – как живой. Можно погладить рукой нежные веточки шарообразной плакучей ивы, тронуть кончиками пальцев изящные иголочки декоративной голубой ели. А какие ароматы разносятся! И ведь всегда разные: в дождливую весеннюю погоду сад пахнет так, а в теплый летний вечер – иначе…

За лечебным эффектом к Тогжан выстраивается очередь: помедитировать в саду, провести урок йоги – хозяйка цветника открыла свой сад для желающих стать ближе к природе. Домашние уже привыкли, что периодически на участке расстилаются коврики для тренировок или ставятся мольберты (одна из написанных картин – с любимыми пионами – теперь висит у хозяйки сада на кухне). А еще в гости к растениям приходят просто так – побродить по дорожкам, найти «свой» цветок, передохнуть от суеты…

В планах у Тогжан сделать свой сад публичным, то есть открытым к посещению всем желающим, такая практика уже давно существует в странах Европы.

– Очень надеюсь, что мой пример станет для кого-то заразителен. Хочу, чтобы садоводство стало мейнстримом. До последнего времени интереса именно к садоводству не было. Грубо говоря, придомовые участки, дачи были больше для еды, а теперь нужна пища для глаз, для души, – размышляет Тогжан. – Наблюдаю за соседскими домами: у многих участки пустуют, ни деревца, ни газона. И дело, думаю, отнюдь не в финансах – можно ведь и яблоню простую посадить, недорогие кустарники, и уже будет красиво…

И уход можно организовать самый незамысловатый – без химии, которую садовая фея категорически не признает. В свое время она увлеклась природным земледелием – это целое направление, последователи его и с сорняками дружат, и любую травку-муравку пускают в дело. В Астане земля глинистая, осадков по минимуму, поэтому растения должны быть готовы ко всему. И если поначалу Тогжан вносила перегной, то потом нашла самый простой способ: скашивает клевер, растущий обильно на участке, и его, подсохший, подкладывает растениям. У клевера потрясающе богатый микро- и мак­роэлементами состав, а еще он защищает от ветра, эрозии.

Тогжан Гани отмечает, что сад еще и для здоровья полезен:

– Читала, что все садовники, ландшафтные дизайнеры живут долго, потому что надо сначала дождаться весеннего цветения, потом понаблюдать, как сад цветет летом, ну а осенью уж точно ни в коем случае нельзя умереть – осенний сад по-особенному прекрасен!..