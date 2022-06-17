Фото: primeminister.kz
Правительство , Здравоохранение
Тугжанов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов принял участие в торжественном мероприятии Национальный медицинский саммит «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» и наградил государственными наградами работников медицинской сферы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На мероприятии присутствовали сотрудники государственных органов, представители медицинской общественности и ученые страны.

Вице-премьер зачитал поздравление Главы государства с Днем медицинского работника. 

В своем выступлении вице-премьер отметил, что благодаря поддержке Главы государства уровень медицины в стране каждым годом достигает новых высот. 

Также он подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду каждого медицинского работника, стоявшего на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, удалось обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны.

«Государством принимается ряд мер по поддержке медицинских работников. Повышена заработная плата, создаются условия труда, соответствующие международным стандартам. Мы гордимся достижениями в системе здравоохранения, но это конечно еще не предел. Хочу отметить, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность общества в целом», – сказал Ералы Тугжанов.

Также он отметил, что пандемия показала необходимость обеспечивать страну вакцинами, лекарственными средствами и современным медицинским оборудованием.

«Наряду с этим мы поставили перед собой амбициозную задачу – к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства с 17 до 50%. Для этого на уровне Правительства принят специальный Комплексный план. Учитывая весь негативный опыт, с которым столкнулась система здравоохранения в период пандемии COVID-19 нами усилена работа, направленная на формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования. В рамках реализации поручений Главы государства принят Закон РК «О биологической безопасности», – отметил Е. Тугжанов.

В ходе мероприятия медиков с праздником также поздравила министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Она от имени медицинских работников страны поблагодарила Главу государства и Правительство страны за поддержку медицинской отрасли.

Завершая свое выступление, Ералы Тугжанов еще раз поблагодарил медицинских работников за профессионализм и ежедневный самоотверженный труд.  

 

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Сберечь самое ценное
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Не надо стесняться!
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Тяжкий груз сирийской войны
Небесная «ласточка»
Внутренние резервы для роста
Ответственность как правило
Школа Дианы
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционног…
Здравоохранение
По 1 млн тенге вручили медработникам в Нур-Султане
Общество , Здравоохранение
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в…
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]