Тугжанов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов принял участие в торжественном мероприятии Национальный медицинский саммит «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» и наградил государственными наградами работников медицинской сферы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На мероприятии присутствовали сотрудники государственных органов, представители медицинской общественности и ученые страны.

Вице-премьер зачитал поздравление Главы государства с Днем медицинского работника.

В своем выступлении вице-премьер отметил, что благодаря поддержке Главы государства уровень медицины в стране каждым годом достигает новых высот.

Также он подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду каждого медицинского работника, стоявшего на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, удалось обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны.

«Государством принимается ряд мер по поддержке медицинских работников. Повышена заработная плата, создаются условия труда, соответствующие международным стандартам. Мы гордимся достижениями в системе здравоохранения, но это конечно еще не предел. Хочу отметить, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность общества в целом», – сказал Ералы Тугжанов.

Также он отметил, что пандемия показала необходимость обеспечивать страну вакцинами, лекарственными средствами и современным медицинским оборудованием.

«Наряду с этим мы поставили перед собой амбициозную задачу – к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства с 17 до 50%. Для этого на уровне Правительства принят специальный Комплексный план. Учитывая весь негативный опыт, с которым столкнулась система здравоохранения в период пандемии COVID-19 нами усилена работа, направленная на формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования. В рамках реализации поручений Главы государства принят Закон РК «О биологической безопасности», – отметил Е. Тугжанов.

В ходе мероприятия медиков с праздником также поздравила министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Она от имени медицинских работников страны поблагодарила Главу государства и Правительство страны за поддержку медицинской отрасли.

Завершая свое выступление, Ералы Тугжанов еще раз поблагодарил медицинских работников за профессионализм и ежедневный самоотверженный труд.